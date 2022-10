उमा भारती ने कहा,जामसांवली से पलटेगी सरकार

अल्प प्रवास पर शनिवार को पांढुर्ना आईं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के एक बयान का लोग पूरे दिन अपने-अपने तरीके से अर्थ निकालते रहे। उन्होंने विश्राम गृह में भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा में कहा ‘जामसांवली से ही सरकार पलटेगी।’ उमा भारती नागपुर जाते वक्त थोड़ी देर के लिए विश्राम गृह में रूकी थी।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. अल्प प्रवास पर शनिवार को पांढुर्ना आईं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के एक बयान का लोग पूरे दिन अपने-अपने तरीके से अर्थ निकालते रहे। उन्होंने विश्राम गृह में भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा में कहा ‘जामसांवली से ही सरकार पलटेगी।’ उमा भारती नागपुर जाते वक्त थोड़ी देर के लिए विश्राम गृह में रूकी थी। खबर मिलते ही भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष विष्णु लेंढे, महामंत्री पवन क्षत्रिय, कृष्ण कुमार डोबले और कार्यकर्ता पहुंचे । कार्यकर्ताओं ने पांढुर्ना में लंबे समय से किसी सभा में नहीं आने के सवाल पर उन्होंने कहा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा से बोलकर विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ता सम्मेलन में आएंगीं। उन्होंने कहा कि ‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुझे ही नेता मानते हैं। भाई -बहन की तरह हमारे बीच अच्छी समझ और स्नेह है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती शनिवार सुबह नागपुर गईं थीं। लौटते वक्त भी वे पांढुर्ना आईं और विश्राम गृह में ठहरी थीं। भाजयुमो ने किया पौधरोपण: मोर्चा जिला अध्यक्ष योगेंद्र प्रताप राणा व कार्यकर्ताओं ने उभेगांव में विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया। साथ ही पौधों के संरक्षण का संकल्प जताया। जनपद प्रतिनिधि गेंदसिंह वानखेडे, उभेगांव सरपंच सुनील डेहरिया ,उपसरपंच जितेंद्र चौरे, शंभू वानखेड़े , आनंद साहू , राहुल वानखेड़े, ब्रिजेश चोरिया, कृष्णा सोलंकी, सुभाष बुनकर, अंकित झावरे, राजा झावरे, अजय यादव, गोलू यादव, अक्कू यादव (आर बी डी), संतोष साहू ,राहुल कोलारे ,प्रदुम डेरिया, ओम बरमैया, हरिओम बंशकार, मुकुल ,अभिषेक, दीपक ,विजय, सूरज, बिट्टू ने विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण किया। सभी कार्यकर्ताओं ने पौधों के संरक्षण पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली।

Uma Bharti said, the government will reverse Jamsanwali