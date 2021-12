अनियंत्रित कार दो बाइक को टक्कर मार मकान में घुसी

अमरवाड़ा नगर के चौरई रोड में शुक्रवार शाम एक स्कार्पियो अनियंत्रित हो गई। बस स्टैंड पर दो बाइकों को टक्कर मारते हुए चौरई रोड पर एक मकान में घुस गए। हादसे में दोनों बाइकों के चालक, स्कार्पियो चालक भी घायल हो गया।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा .नगर के चौरई रोड में शुक्रवार शाम एक स्कार्पियो अनियंत्रित हो गई। बस स्टैंड पर दो बाइकों को टक्कर मारते हुए चौरई रोड पर एक मकान में घुस गए। हादसे में दोनों बाइकों के चालक, स्कार्पियो चालक भी घायल हो गया।शाम को चालक के काबू से बाहर हुई स्कार्पियो को लहराते हुए देख हडक़म्प मच गया। वाहन की टक्कर से दो बाइक चालक जख्मी हो गए। बाइकों को भी नुकसान हुआ है। यहां से स्कार्पियो चौरई रोड पर हिमालय डेहरिया के मकान में जा घुसी। जिससे मकान की चारदीवारी क्षतिग्रस्त हो गई । स्कार्पियो चालक घायल हो गया उसका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है । मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल अमरवाड़ा पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने लोगों

को घटनास्थल से हटाया और क्षतिग्रस्त वाहन को अमरवाड़ा थाने ले आई। अमरवाड़ा बाइक की टक्कर से एक युवक घायल हो गया। पाइली के सुरेश(३०) पिता नानो डेहरिया को बाइक चालक कालू डेहरिया ने टक्कर मार दी । घायल को सिविल अस्पताल अमरवाड़ा में भर्ती किया गया है।इधर पारडसिंगा ग्राम के बस स्टॉप चौराहे पर आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है । व्यापारियों ने शासन प्रशासन से चौराहे पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग की है। गुरुवार को दोपहर 12 बजे दो बाइक की टक्कर हो गई। हालांकि किसी के ज्यादा चोट नहीं लगी। नागपुर से छिंदवाड़ा जाते समय चौराहे पर ढलान युक्त रोड है। एक रोड ग्राम की तरफ जाता है तो दूसरा रोड गोंडी वाड़ोना की तरफ । चौराहे पर शासन प्रशासन से संकेत चिन्ह लगाने की मांग की गई है।

Uncontrolled car rammed two bikes and entered the house