जंगल का भ्रमण कर समझा पर्यावरण का महत्व

विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार को अनुभूति शिविर का आयोजन ग्राम कोकीवाड़ा हिलटाप में किया गया । सिलोटा कला,कढिया स्कूलों के करीब 100 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया । उन्हें वन भ्रमण कराया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने पशु -पक्षियों व वनस्पतियों की जानकारी दी । पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया । इस मौके पर एकल गीत नाटक का आयोजन किया गया। छात्राओं ने कविता और गीतों के माध्यम से जंगलों के संरक्षण का महत्व बताया। प्रश्नोत्तरी के विजेेताओं को पुरस्कृत किया गया ।

छिन्दवाड़ा/बिछुआ. विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए सोमवार को अनुभूति शिविर का आयोजन ग्राम कोकीवाड़ा हिलटाप में किया गया । सिलोटा कला,कढिया स्कूलों के करीब 100 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया । उन्हें वन भ्रमण कराया गया। मास्टर ट्रेनर्स ने पशु -पक्षियों व वनस्पतियों की जानकारी दी । पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया । इस मौके पर एकल गीत नाटक का आयोजन किया गया। छात्राओं ने कविता और गीतों के माध्यम से जंगलों के संरक्षण का महत्व बताया। प्रश्नोत्तरी के विजेेताओं को पुरस्कृत किया गया । इस अवसर पर इको विकास समिति के अतर लाल कमरे माहौरे वन विभाग रेंज के अधिकारी सपन ताम्रकार ,गुमतरा रेंज के एमएस पंद्रे ,एनपी भलावी व वनरक्षक मौजूद रहे।

Understand the importance of environment by visiting the forest