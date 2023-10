खापा में बुद्ध प्रतिमा का अनावरण व विहार का लोकार्पण

शिक्षा, शील, स्वाभिमान को अंगीकार करो। तथागत बुद्ध का मध्यम मार्ग बहुजन हित के लिए हैं। बाबा साहेब के संदेश को अंगीकार करने से हम सभी क्षेत्र में अग्रसर हो सकते है। यह बात खापा में आयोजित धम्मक्रांति बुद्ध विहार के उद्घाटन व तथागत बुद्ध प्रतिमा के अनावरण समारोह में भारतीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटील ने कही।

Unveiling of Buddha statue and inauguration of Vihar in Khapa