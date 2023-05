अमरवाड़ा में पुलिस की मौजूदगी में बंटा यूरिया

अमरवाड़ा शहर के यूरिया खरीदी केंद्रों पर सोमवार को बड़ी संख्या में किसानों के आने से व्यवस्था गड़बड़ा गई। सभी को पहले खाद लेने की जल्दी मची थी। माहौल बिगड़ते देख प्रशासन को खबर की गई। मौके पर अधिकारी पहुंचे व पुलिस बल की मौजूदगी में यूरिया वितरित की गई।

Urea distributed in the presence of police in Amarwada