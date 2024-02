वैक्सीन लिफ्टर हड़ताल पर , पूरे महीने के लिए मांगा काम

स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीन लिफ्टर कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सौंसर कर्मचारी सोमवार से हड़ताल पर हैं। कर्मचारी अमर बागड़े ने बताया कि हम अल्टरनेट वैक्सीन के डिब्बे पहुंचाते हैं। उन्होंने प्रशासन से पूरे माह काम और काम का भुगतान , संविदा नीति 2023 का लाभ देने, वैक्सीन पहुंचाते समय दुर्घटना पर बीमा भुगतान की मांग की है।

Vaccine lifters on strike, demanding work for the whole month