जनहितैषी योजनाओं के बल पर जीत तय-कुचे

चौरई विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर आए महाराष्ट्र के बदनापुर विधायक नारायण तिलक कुचे ने रविवार को पत्रकारों से बातचीत की। कुचे ने कहा कि कांग्रेस ने वचन पत्र जारी कर जनता को गुमराह किया है। कांग्रेस ने सत्ता हासिल की पर सीएम बने कमलनाथ एक भी वचन पूरा नहीं कर सके। जनता समझ चुकी है। भाजपा की जीत तय है।

Victory is certain on the strength of welfare schemes