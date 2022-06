महाराष्ट्र से सटे पांढुर्ना में कोरोना को लेकर फिर बढ़ी सतर्कता

पांढुर्ना इलाके से सटे महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों से स्थानीय प्रशासन चौकन्ना हो गया है। पांढुर्ना सिविल अस्पताल में रोजाना 60 से अधिक लोगों के सेंपल लेकर जांच की जा रही है। हालांकि अब तक किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने की रिपोर्ट नहीं है। अस्पताल पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं सहित खांसी-जुकाम बुखार के मरीजों के सेंपल लिए जा रहे है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. इलाके से सटे महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों से स्थानीय प्रशासन चौकन्ना हो गया है। पांढुर्ना सिविल अस्पताल में रोजाना 60 से अधिक लोगों के सेंपल लेकर जांच की जा रही है। हालांकि अब तक किसी भी व्यक्ति के संक्रमित होने की रिपोर्ट नहीं है। अस्पताल पहुंचने वाली गर्भवती महिलाओं सहित खांसी-जुकाम बुखार के मरीजों के सेंपल लिए जा रहे है। यह कवायद इसलिए की जा रही है जिससे समय रहते संक्रमण पर काबू पाया जा सके। सूत्रों का कहना है कि वैसे लगभग हर आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीन लग चुुकी है। खतरा कम है, लेकिन इलाके के हजारों लोगों का नागपुर आना जाना होता है। वहां संक्रमण की शिकायतें मिली है। इसलिए यहां सतर्कता बरतना जरूरी है। इधर पांढुर्ना रेलवे स्टेशन पर कोरोनाकाल से बंद एक्सप्रेस ट्रेनों के स्टॉपेज फिर से शुरू करने की मांग रेलवे के जोनल सदस्य विजय धवले ने मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी को ज्ञापन सौंपकर की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉ विकास महात्मे उपस्थित थे। ज्ञापन में बताया गया कि लंबे समय से क्षेत्रवासी स्टॉपेज शुुरू करने की मांग कर रहे है। इसे पूरा किया जाना जरूरी है। धवले ने छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, संघमित्रा एक्सप्रेस, सिकंदराबाद पटना एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, पाटलीपुत्र यशवंतपुरम एक्सप्रेस,गंगा कावेरी एक्सप्रेस, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस, लखनउ मद्रास एक्सप्रेस का ठहराव पुन: शुरु करने की मांग की है। उन्होंने नागपुर भुसावल इंटरसिटी दादा धाम एक्सप्रेस , नागपुर इटारसी पैसेंजर ट्रेन, नागपुर भुसावल व्हाया इटारसी इंटर सिटी एक्सप्रेस को शुरू करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की।

Vigilance again increased regarding Corona in Pandhurna, adjacent to Maharashtra