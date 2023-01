विशेष जैकेट में नजर आएगा ग्राम सुरक्षा दल

महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित होने वाले भूरा भगत मेले को लेकर थाना प्रांगण तामिया में शनिवार को ग्राम रक्षा समिति की बैठक हुई।थाना प्रभारी प्रीतम सिंह तिलगाम, ग्राम रक्षा समिति प्रमुख शेषराव लोड़े एवं बागई के मोहन राय व समिति के सदस्य उपस्थित रहे। मेले में पुलिस के साथ सहयोग करने, भोजन एवं रुकने सहित अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई। सुरक्षा न्यवस्था में सहयोग करने वाले ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को जैकेट प्रदान किए जाएंगे।

Village security team will be seen in special jacket