ग्रामीण ने चेताया , जवाब मिला खुद ही निपटो

छिन्दवाड़ा/डुंगरिया. ग्राम कोल्हिया में दमुआ रोड पर नीलगिरी का एक सूखा पेड़ कभी भी गिर सकता है। पास ही रहने वाले नाजिम खान ने बताया इसकी जानकारी वन विभाग को दी। वन विभाग अधिकारी ने कहा कि तुम खुद से ही पेड़ को कटवा लो । उसके बाद पंचायत से जाकर एक एप्लीकेशन लिखवा कर वन विभाग के ऑफिस में दे देना। खान ने कहा कि हम लोग मजदूरी करते हैं पेड़ कटवाने के लिए पैसा नहीं है। ग्राम पंचायत या वन विभाग को पेड़ को कटवाना चाहिए। पेड़ कभी भी गिर सकता है।इधर बड़ी बस्ती पनारा में पंचायत द्वारा बनाई गई सीसी रोड पर चलना मुश्किल हो गया है । सडक़ जर्जर हो गई है । गड्ढों की वजह से पैदल, मोटरसाइकिल व वाहनों को आने जाने में परेशानी होती है।

ग्राम के राजेश उईके, गंगा विश्वकर्मा, भंवर सिंह ,लक्ष्मी उईके एवं ग्रामीणों ने सीसी रोड की मरम्मत कराने की मांग की है। वहीं इन दिनों लोग गंदगी से परेशान हैं। नवीन एकीकृत हाई स्कूल के समीप कूड़ा दान पूरी तरह कचरे से भर जाने के बाद बाहर भी कचरे का ढेर पड़ा हुआ है । ग्रामीणों की शिकायत के बाद भी पनारा के सरपंच और सचिव ध्यान नहीं दे रहे। लोगों ने तत्काल सफाई कराने की मांग की है। परासिया में लंबे समय से मुख्य मार्ग के पास पानी टंकी के पीछे रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है। गत दिनों मामला उजागर होने के बाद रेत का भंडारण हटा लिया गया था, लेकिन फिर से रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है । यहां से रेत ट्रैक्टर ट्रॉलियों के माध्यम से बेची जाती है।

Villager warned, got the answer, deal with yourself