बाघ की दस्तक से सहमे ग्रामीण, वन विभाग ने कराई मुनादी

बिसापुर से जैतपुर के आसपास वन्य प्राणी के पग चिह्न दिखाई देने की खबर से शनिवार को लोग दहशत में रहे। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने परीक्षण के बाद बाघ के पंजे के निशान होने की पुष्टि की। पंजे के निशान बिसापुर, लोनिया व जैतपुर तक दिखाई दे रहे हैं।

Villagers afraid of tiger's knock, forest department got Munadi done