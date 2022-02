ग्रामीणों की उम्मीदें धराशायी, नई ग्राम पंचायतों के गठन के सभी आवेदन रद्द

पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पूर्व नई ग्राम पंचायतों के गठन की मांग के सभी आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इसका कारण राज्य सरकार की ओर से तय नियम व शर्तों को पूरा नहीं होना बताया गया है। अमरवाड़ा विकासखंड़ की लगभग ग्राम 26 पंचायतों से नई ग्राम पंचायतों की मांग के लिए 31 आवेदन मिले थे। ग्रामीणों ने अपनी तरफ से कई कारण बताए, जो उनकी निगाह से बाजिव थे, पर वे राज्य सरकार की गाइडलाइन को पूरा नहीं कर पा रहे थे।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पूर्व नई ग्राम पंचायतों के गठन की मांग के सभी आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। इसका कारण राज्य सरकार की ओर से तय नियम व शर्तों को पूरा नहीं होना बताया गया है। अमरवाड़ा विकासखंड़ की लगभग ग्राम 26 पंचायतों से नई ग्राम पंचायतों की मांग के लिए 31 आवेदन मिले थे। ग्रामीणों ने अपनी तरफ से कई कारण बताए, जो उनकी निगाह से बाजिव थे, पर वे राज्य सरकार की गाइडलाइन को पूरा नहीं कर पा रहे थे। नीम ढाना के ग्रामीणों का दावा था कि उन्हें पंचायत मोहाली आने के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। इसी प्रकार पिंडरई के ग्रामीणों को 12 किलोमीटर दूर खाकरा चौरई जाना पड़ता है । पिंडरई ग्राम को तेदनी या खामी हीरा पंचायत में जोड़ा जा सकता है। जुंगावाला से अलग कर पेट देवरी नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग की गई थी। इसी प्रकार हथोड़ा के लोगों को 9 किलोमीटर दूर तेंदनी पंचायत आने के लिए जंगल पार करना पड़ता है। वन्यप्राणियों का खतरा बना रहता है। ऐसी लगभग दो दर्जन ग्रामों के लोगों ने नई ग्राम पंचायत बनाने के लिए आवेदन किए थे। पंचायत एवं शासन विभाग की गाइडलाइन के अनुसार डूब क्षेत्र के विस्थापित गांवों, नगर पालिका क्षेत्र से हटाए गए ग्रामों व विधिमान कारणों को लेकर ही नई पंचायत बनाने के प्रावधान है। इनमें से एक भी कारण यहां के गांवों पर लागू नहीं हुआ। इसलिए सभी आवेदन रद्द कर दिए गए। निर्देश: मेघनाथ वार्ड के उपचुनाव में आचार संहिता का पालन कराने के लिए तहसीलदार छवि पंत ने उम्मीद्वार और दोनों दलों की बैठक ली। उन्होंने कहा प्रचार के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने से पहले अनुमति लेनी होगी। उप निर्वाचन क्षेत्र में सभी प्रकार के जुलूस, सभा नारेबाजी प्रदर्शन बंद रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

Villagers' hopes dashed, all applications for formation of new village panchayats canceled