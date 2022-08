जुंगावाड़ा इलाके में भूगर्भीय हलचल से ग्रामीण दहशत में

जुंगावाड़ा इलाके में पिछले करीब एक सप्ताह से जारी भूगर्भीय हलचल से लोग दहशत में हैं। जमीन में झटकों से अलमारी में रखे हुए बर्तन गिर जाते है। मिट्टी की कोठी, दीवारों में दरारें आ रही हैं । छतों के केलू गिर रहे हैं। थावड़ी में 30 जुलाई की रात्रि 10.45 बजे दो तीन बार झटके महसूस किए गए। पूरा ग्राम भयभीत होकर घरों से बाहर बैठ गया था। जुंगावाड़ा में भी 5 अगस्त को सुबह 8.47 से 8.59 तक तीन बार झटके महसूस किए गए।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. जुंगावाड़ा इलाके में पिछले करीब एक सप्ताह से जारी भूगर्भीय हलचल से लोग दहशत में हैं। जमीन में झटकों से अलमारी में रखे हुए बर्तन गिर जाते है। मिट्टी की कोठी, दीवारों में दरारें आ रही हैं । छतों के केलू गिर रहे हैं। थावड़ी में 30 जुलाई की रात्रि 10.45 बजे दो तीन बार झटके महसूस किए गए। पूरा ग्राम भयभीत होकर घरों से बाहर बैठ गया था। जुंगावाड़ा में भी 5 अगस्त को सुबह 8.47 से 8.59 तक तीन बार झटके महसूस किए गए। थावरी में तहसीलदार छवि पंत एवं नगर निरीक्षक मोहन सिंह मर्सकोले के भी झटके महसूस हुए। तहसीलदार ने पटवारी एवं सचिव को पंचनामा बनाने के निर्देश दिए थे। राकेश श्रीवास ने बताया पांच अगस्त को भूकंप के झटके के दौरान जुंगा वाड़ा एवं थावाड़ी के बीच बहने वाली नदी में अचानक पानी का बहाव कम हो गया था। इसके पहले ग्राम कोपा खेड़ा,वारहीरा,सोनपुर जागीर, भाजी पानी व आसपास के गांवों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भयभीत लोगों ने प्रशासन से भूगर्भीय विशेषज्ञों को बुला कर जांच कराने की मांग की है। निरस्त: इधर अमरवाड़ा में अदालत ने वन परिक्षेत्र अधिकारी अमरवाड़ा के वन अपराध के आरोप में शंकरलाल ठाकुर की जीप को राजसात करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। वन परिक्षेत्र अधिकारी ने वाहन चालक तथा दिलीप वगैरह के विरुद्ध अपराध दर्ज किया था। अपराध सिद्ध नहीं होने पर आरोपियों को दोषमुक्त किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी ने शंकरलाल ठाकुर वाहन को राजसात करने के आदेश को निरस्त कर दिया। प्रकरण में पैरवी अधिवक्ता ललिता मनीष नेमा एवमं सुनील डेहरिया ने की ।

Villagers in panic due to geological stir in Jungawada area