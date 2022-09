ग्रामीणों का कहना- चलो कुछ फायदा तो मिल रहा

हर गांव में लगाए जा रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर के बारे में ग्रामीणों का कहना है कि हमारी समस्याएं सुनी जा रही हैं। योजनाओं के आवेदन लिए जा रहे हैं। सभी समस्याओं का समाधान तो हाथोंहाथ संभव नहीं ,पर कुछ फायदा तो मिल ही रहा है। शिविर नहीं लगते तो हमें चक्कर लगाने पड़ते।

छिन्दवाड़ा/ रावनवाड़ा . हर गांव में लगाए जा रहे मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर के बारे में ग्रामीणों का कहना है कि हमारी समस्याएं सुनी जा रही हैं। योजनाओं के आवेदन लिए जा रहे हैं। सभी समस्याओं का समाधान तो हाथोंहाथ संभव नहीं ,पर कुछ फायदा तो मिल ही रहा है। शिविर नहीं लगते तो हमें चक्कर लगाने पड़ते। ग्राम पंचायत रावनवाड़ा में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान शिविर लगाया गया। ग्रामीणों को शासन की 33 योजनाओं की जानकारी प्रदान की गयी। शिविर में राजस्व विभाग के 6 आवेदन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग 25, खाद्य आपूर्ति विभाग 3 आवेदन, सामाजिक न्याय विभाग 3, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के 2 आवेदन, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के 2 तथा सामाजिक पेंशन स्वीकृति के 2 आवेदन ग्रामीणों ने दिए। इनका निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। शिविर में सरपंच अरुण नावेद,सेक्टर प्रभारी अमरलाल पंद्राम, सचिव लाला पवार, सहायक सचिव अमित डेहरिया, पटवारी रविंद्र भलावी, सहकारी विभाग के राम प्रसाद विश्वकर्मा देवेंद्र गायकवाड़, सीएचओ छाया साहू ,पार्वती उईके सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हीरा जेसवारा, रेखा आठनकर, सीमा विश्वकर्मा, हेमलता धीमान, पंच प्रेमलाल बंदेवार, चंचल उईके लियाकत अली, बसंत डेहरिया सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे । परासिया में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अन्तर्गत मंगल भवन मैग्नीज लाइन परासिया में शिविर का आयोजन किया गया। कुल 184 हितग्राहियों को योजना से लाभान्वित करने की कार्यवाही की गई। वार्ड 5 में आयुष्मान कार्ड 34, पीएम स्वनिधि 1, उज्जवला 11, संबल योजना 26, सामाजिक पेंशन के 5 आवेदन पत्रों पर कार्यवाही की गई। इसी तरह वार्ड 6 के हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय ने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिये वार्डों में शिविर लगाकर समस्याओं को तत्काल हल करने का प्रयास किया जा रहा है। नगर के अन्य वार्ड में भी शिविर लगाए जाएंगे।

Villagers say - let's get some benefit