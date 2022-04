सचिव की मनमानी से त्रस्त ग्रामीण एसडीएम की शरण में

तराई के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे और सीईओ को ज्ञापन सौंपा। आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से जिओ टेगिंग , ऑनलाइन जॉब कार्ड,जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र ,मनरेगा कार्यों में सचिव पन्नालाल नागवंशी की ओर से लापरवाही व मनमानी की जा रही है। इस वजह से विवाद भी होता रहता है।

छिन्दवाड़ा/ जुन्नारदेव. तराई के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत सचिव पर मनमानी और लापरवाही का आरोप लगाते हुए एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे और सीईओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों से जिओ टेगिंग , ऑनलाइन जॉब कार्ड,जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र ,मनरेगा कार्यों में सचिव पन्नालाल नागवंशी की ओर से लापरवाही व मनमानी की जा रही है। इस वजह से विवाद भी होता रहता है। जनता को योजनाओं की सूचना नहीं मिलती। अभी तक हितग्राहियों को शौचालय निर्माण की राशि नहीं मिली। सीसी सडक़ निर्माण कार्य

का भुगतान नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने एसडीएम से कार्रवाई की मांग की है। इधर मोहगांव में भीषण गर्मी में राहगीरों को शीतल जल के लिए प्याऊ की व्यवस्था नहीं करने से लोगों में नाराजगी है। नगर परिषद से बस स्टैंड चौराहा पर दो सप्ताह पूर्व ही प्याऊ लगाने की मांग की गई थी।नागरिकों ने बताया सांसद प्रतिनिधि सुभाष कलंबे से प्याऊ को लेकर मांग की गई है। करीब तीन माह और गर्मी का दौर चलेगा। ऐसे हालत में नगर में तिराहों पर प्याऊ लगाने की जरूरत है। नगर के प्रति वर्ष सार्वजनिक प्याऊ लगा दिए जाते हैं परंतु इस वर्ष अभी तक नहीं लगने से राहगीरों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। सांसद प्रतिनिधि सुभाष कलंबे, नितिन ढोबले मंदिर अध्यक्ष, सुरेंद्र बावनकर व नागरिकों ने नगर में बस स्टैंड, बड़ी पुलिया 15 खेड़ी मार्ग ,पेट पूरा चौक ,लेडी चौक ,अर्धनारीश्वर मंदिर चौक ,बाजार चौक, गुजरी चौक, शिवाजी चौक , पार्क के समीप, ईदगाह, गैस एजेंसी के पास व अन्य सार्वजनिक स्थानों पर प्याऊ लगाने की जरूरत है।

