माचागोरा के अधूरे काम कराने दो मंत्रियों से भोपाल जा कर मिले ग्रामीण

छिन्दवाड़ा /चौरई . किसानों ने बुधवार को भोपाल में छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल व जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट से मुलाकात की। भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी रघुवंशी के साथ गए किसानों ने माचागोरा पेंच बांध परियोजना की नहरों के अधूरे निर्माण ,सडक़, पुलिया सहित विभिन्न मांगों से मंत्रियों को अवगत कराया। जल्द ही समाधान की मांग की। किसानों ने नहर निर्माण पूरा कराने को कहा प्रमुख रूप से मांडवां होज इरिगेशन सिस्टम नांदना डिस्ट्रीब्यूटरी में खुदाई एवं लाइनिंग का काम पूरा कराने के साथ ही नहर से निकलने वाली 10,13,व 14 नंबर की माइनर का निर्माण पूर्ण कराने और लाइनिंग के काम शीघ्र करवाने की मांग की। साथ ही पेंच परियोजना की बाईं तट नहर के कपूर्दा रोड के समीप बार-बार धंसने की समस्या से भी जल संसाधन मंत्री को अवगत कराकर आरसीसी बॉक्स निर्माण कराने की मांग की । प्रभारी मंत्री से सिहोरामाल से माचागोरा तक सडक़ निर्माण का कार्य शीघ्र करवाने, सांख- साजपानी मार्ग पर पेंच नदी के पुल की मरम्मत करवाने और नवीन पुल की स्वीकृति की मांग भी रखी। दोनों मंत्रियों ने शीघ्र ही कदम उठाने का भरोसा दिलाया ।जिला पंचायत सदस्य लखन वर्मा ने भी अपने क्षेत्र की समस्याएं बताई। उनके साथ किसान मोर्चा अध्यक्ष दीपक किशोर तिवारी ,विजेंद्र ठाकुर,गिरजानंदन सनोडिया,विशाल कहार, चन्द्रशेखर शर्मा, संतोष पंचेश्वर, अंतराम बरकडे सुक़तरा के भाजपा मंडल अध्यक्ष मानसिंह सनोडीया मौजूद रहे। जनपद पंचायत परासिया के सभागार में नवनिर्वाचित सरपंचों का तीन दिवसीय मूलभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। जिसमें सीइओ रविकांत उके, मास्टर ट्रेनर्स खंड पंचायत अधिकारी दीपा पाटिल और जपं के पीसीओ बीएल परस्ते सहित एमआरपी शंकरराम प्रजापति और संतोष बाथरे, मनरेगा लेखापाल सोफिया खान ने पंचायत अधिनियम की जानकारी से भी अवगत कराया। दूसरे चरण में 21 से 23 नवबर तक प्रतिदिन प्रात: 10 बजे से शाम 4.30 बजे तक उमरेठ तहसील से जुड़ी पंचायतों के सरपंच प्रशिक्षित होंगे।

Villagers went to Bhopal and met two ministers to get the unfinished work done in Machhagora