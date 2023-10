पिछले चुनाव में भी किया था मतदान का बहिष्कार, फिर भी नहीं बनी सडक़

ग्राम पंचायत मछेरा के नीबूखेडा के लोगों ने सडक़ नहीं बनने पर नाराजगी जताते हुए मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है। सडक़ नहीं बनने पर ग्रामीणों ने पिछले चुनाव 2018 में भी मतदान का बहिष्कार किया था। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि रोड़ बनाई जाएगी , लेकिन अब तक नहीं बनाईं गयी ।

Voted in the last election also Boycott of road, yet road not built