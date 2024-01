उमरामुक्ता के वोटर सबसे ज्यादा जागरूक , पिछले तीन चुनावों में 97 फीसद मतदान

Submitted by:

पांढुर्ना विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उमरामुक्ता के मतदाता सबसे ज्यादा जागरूक हैं।यहां पिछले तीन चुनावों में 97 मतदान रहा है। पिछड़ा क्षेत्र होने के बाद भी उमरामुक्ता के मतदाता चुनावों में बढ़़ चढक़र हिस्सा लेते है। सौंसर विकासखंड की सीमा पर बसे उमरामुक्ता में एक मतदान केंद्र और कुल 476 मतदाता है।

97 percent voting in last three elections