होली के बाद लागू हो सकता है वेतन समझौता

महादेव पुरी कोयला खान में बुधवार को प्रथम पाली में सीटू से संबद्ध लाल झंडा कोल माइंस मजदूर यूनियन पेंच कन्हान ने गेट मीटिंग की शुरुआत की। वक्ताओं ने ग्यारहवें वेतन समझौते में की जा रही देरी पर प्रबंधन और सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए अपनी बात रखी। संभावना जताई कि होली पश्चात् बैठक होगी व सम्मानजनक वेतन समझौता लागू होने की उम्मीद है।

Wage settlement may be implemented after Holi