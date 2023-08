कचरा वाहनों को प्लांट नहीं जाने दे रहे वार्डवासी

नगर पालिका क्षेत्र में सफाई व्यवस्था को लेकर बीते एक सप्ताह से गतिरोध चल रहा है। वार्ड एक के नागरिक सफाई वाहनों को एमआरएफ प्लांट तक जाने नहीं दे रहे है। जिससे पूरे नगर की सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। इस मामले में नगर पालिका अध्यक्ष ने सोमवार को परिषद की बैठक बुलाई। बैठक में कांग्रेस के पार्षद नहीं आए।

Ward residents are not allowing garbage vehicles to go to the plant