पांढुर्ना में जलसंकट ,25 में से 24 जलाशय सूखे

एक माह से जारी भीषण गर्मी का असर क्षेत्र में सिंचाई के लिए बनाए गए जलाशयों पर दिखाई दे रहा है। जनवरी, फरवरी, अप्रेल व मई में बारिश के बाद भी विकासखंड के कुल 25 में से 24 जलाशय सूख चुके हैं। जुनेवानी में 35 प्रतिशत पानी है। इसके पानी को मवेशियों के लिए सुरक्षित रखा गया है।

Water crisis in Pandhurna, 24 out of 25 reservoirs dry