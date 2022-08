जलकुम्भी ने जकड़ लिया तालाब

दूषित पानी की वजह से पनपी जलकुंभी ने यहां के तालाब को ढंक लिया है। जलकुंभी से मुक्ति के लिए सभी को प्रयास करने होंगे। तालाब में दूषित पानी गिरने से रोकना होगा। नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने सोमवार को वार्ड 6 में तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने सात दिन में जलकुम्भी हटाने व सफाई करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए । तालाब के सौंदर्यीकरण व चौपाटी की व्यवस्था के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर व पार्षदों से चर्चा की ।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. दूषित पानी की वजह से पनपी जलकुंभी ने यहां के तालाब को ढंक लिया है। जलकुंभी से मुक्ति के लिए सभी को प्रयास करने होंगे। तालाब में दूषित पानी गिरने से रोकना होगा। नगरपालिका अध्यक्ष प्रीति तिवारी ने सोमवार को वार्ड 6 में तालाब का निरीक्षण किया। उन्होंने सात दिन में जलकुम्भी हटाने व सफाई करने के निर्देश कर्मचारियों को दिए । तालाब के सौंदर्यीकरण व चौपाटी की व्यवस्था के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर व पार्षदों से चर्चा की । उन्होंने गरमेटा कॉलोनी में पेयजल समस्या के निदान के लिए एक माह में एक लाख लीटर की पानी टंकी बनाने ,दस हजार लीटर का सम्प बनाकर बड़ी पाइपलाइन डालने की घोषणा की। पालिका अध्यक्ष ने बताया आवारा पशुओं की धरपकड़ के लिए हर्रई नगर पंचायत से वाहन मंगाया है। सोमवार को 7 पशु पकड़े गए । निरीक्षण के दौरान पार्षद आरिफ शाह, दीपा सूर्यवंशी, दुर्गा वंशकार, मुकेश सूर्यवंशी, नपा कर्मचारी अलीम खान, प्रेम चौहान सहित वार्डवासी उपस्थित रहे। नगर में सोमवार से आवारा पशुओं की धरपकड़ शुरू की गई । मुख्य नगरपालिका अधिकारी शशांक आर्मो के निर्देश पर सडक़ों पर घूम रहे मवेशियों को पकडक़र के नगर के बाहर छोड़ा गया। सोमवार को 7 आवारा मवेशी पकड़े गए। साथ ही मवेशियों को अवारा छोडऩे वाले लोगों से भी निवेदन किया जा रहा है कि वे अपने मवेशियों को अपने घरों में बांधे अन्यथा उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। नगर परिषद चांद के वार्ड एक व दो में नगर परिषद अध्यक्ष दानसिंह पटेल ने कार्यालय का उदघाटन किया। इस मौके पर वार्ड 2 के पार्षद शेरू चौरसिया, डालचंद चौरसिया, मुन्ना पटेल, दीपक चौरसिया, गोपाल चौरसिया ,राम भरोस चौरसिया ,घूडसिंग उइके, प्रदीप चौरसिया, महासिंग उइके व नागरिक उपस्थित थे

Water hyacinth caught the pond, now it will be cleaned