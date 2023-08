अस्पताल में पानी की किल्लत, 200 फीट गहरा बोर भी फेल

Submitted by:

आदिवासी अंचल के सबसे बडे नांदनवाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में लंबे समय से पानी की समस्या बनी हुई है। समस्या के निराकरण के लिए न तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और न ही जनप्रतिनिधि। अस्पताल में 200 फीट गहरा बोर है, पर यह फेल हो चुका है। इसके गहरीकरण के लिए कई बार मांग की जा चुकी हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

Water shortage in the hospital, 200 feet deep bore also failed