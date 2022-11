वेतन नहीं मिला तो जलापूर्ति रोकी

जल आवर्धन योजना बडक़ुही में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिलने से उन्होंने बुधवार को काम बंद रखा। नप अध्यक्ष से चर्चा उपरांत दोपहर बाद ठेका कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट आए। वहीं नप अध्यक्ष भारत डेहरिया ने पानी सप्लाई बाधित होने पर जल आवर्धन योजना के ठेकेदार मेसर्स सेंटर इंडिया इंजीनियरिंग को पत्र लिखकर स्थिति की पुनर्वावृत्ति नहीं होने और ठेका कर्मचारियों का वेतन सुनिश्चित करवाने निर्देशित किया।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. जल आवर्धन योजना बडक़ुही में कार्यरत ठेका कर्मचारियों को नियमित रूप से वेतन नहीं मिलने से उन्होंने बुधवार को काम बंद रखा। नप अध्यक्ष से चर्चा उपरांत दोपहर बाद ठेका कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट आए। वहीं नप अध्यक्ष भारत डेहरिया ने पानी सप्लाई बाधित होने पर जल आवर्धन योजना के ठेकेदार मेसर्स सेंटर इंडिया इंजीनियरिंग को पत्र लिखकर स्थिति की पुनर्वावृत्ति नहीं होने और ठेका कर्मचारियों का वेतन सुनिश्चित करवाने निर्देशित किया। सेंटर इंडिया इंजीनियरिंग का पानी सप्लाई को लेकर नगर प्रशासन से हुआ अनुबंध दिसबर माह में पूर्ण होगा।बुधवार सुबह ठेका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष देवेन्द्र डेहरिया के नेतृत्व में सभी सदस्य कर्मचारी उच्च स्तरीय पानी की टंकी के समीप एकत्रित हुए। लगातार अनुरोध के बावजूद भी समय पर पूरा वेतन भुगतान नहीं होने पर उक्त कर्मचारियों ने काम बंद रखने का निर्णय लिया। न्यूटन चिखली वार्ड क्रमांक 10 फारूकी ढाना में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इस मामले में दो लोगों को चोट आई, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रैफर किया गया। परासिया टीआई प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि प्रार्थी वार्ड क्रमांक 10 निवासी 40 वर्षीय सुरेश पिता फूलचंद तेकाम की शिकायत पर आरोपी आदित्य यादव, अनिल यादव और भारत यादव के खिलाफ आइपीसी की धारा 294, 323, 506, 34 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3-1-द,ध, 3-1-वीए के तहत कार्रवाई की गई। वहीं 35 वर्षीय अनिल पिता किशनलाल यादव की शिकायत पर आरोपी सुरेश तेकाम के खिलाफ 294, 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज हुआ है। इससे पहले विवाद के बाद मामले को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत की। सार्वजनिक नल से पानी भरने को लेकर दोनों पक्षों में अक्सर विवाद होता रहा है। गत दिवस भी पानी भरने के दौरान दोनों पक्ष लडऩे लगे। आपसी विवाद बढक़र मारपीट तक पहुंचा, जिससे सुरेश के हाथ में चोट आई, वहीं अनिल को चक्कर आ रहे थे। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।

Water supply stopped if salary is not received