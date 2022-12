डॉ. अम्बेडकर के कृतज्ञ हैं हम

Submitted by:

संविधान के शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर देश व समाज के लिए उनके योगदान का स्मरण किया गया। सुबह 9 बजे बुद्ध विहार में वंदना,अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर जयभीम सलामी दी गई। जयघोष के नारे लगाए गए। बुद्ध विहार में डॉ. विजयश्री बागडे ने कहा दिखावे के लिए नहीं बाबा साहेब के सच्चे सिपाही के रूप में कार्य करना होगा।

We are grateful to Dr. Ambedkar