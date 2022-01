Weather: सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड, दो दिन से पारा 6 डिग्री के नीचे

लगातार दूसरे दिन लोग ठंड से ठिठुरते हुए दिखाई दिए।

छिंदवाड़ा. मध्य भारत में हुई बारिश एवं पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में एक बार फिर कड़ाके की सर्दी पडऩे लगी है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी छिंदवाड़ा में कोल्ड डे रहा। लगातार दूसरे दिन लोग ठंड से ठिठुरते हुए दिखाई दिए। हालांकि दिन में धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली। वहीं शाम होते-होते गलन बढ़ गई। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया।अधिकतम तापमान 21.2 डिसे एवं न्यूनतम तापमान 5.8 डिसे रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में ऐसे ही सर्दी पडऩे की आशंका जताई है। कृषि अनुसंधान केन्द्र के वैज्ञानिक डॉ. विजय पराडकऱ ने बताया कि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे जाने पर कोल्ड डे रहता है। वहीं न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री के नीचे जाने पर सीवियर कोल्ड डे रहता है। ऐसे वर्षों बाद हो रहा है जब न्यूनतम तामपान लगातार 6 डिग्री से नीचे है। आने वाले 48 घंटे में छिंदवाड़ा में सीवियर कोल्ड डे रहने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे ठंड को देखते हुए फसलों में थायो यूरिया की 500 ग्राम मात्रा को 1000 लिटर पानी में घोल बनाकर छिडक़ाव करें। यदि कम तापमान की स्थिति बनी रहती है तो पुन: 15 दिनों के बाद स्प्रे को दोहराएं। पाले से बचाने के लिए फसलों को स्प्रिंकलर से हल्की और लगातार सिंचाई करें। सूखी मिट्टी गर्मी की खराब संवाहक होती हैं। कम गर्मी जमा करती है और इसलिए ठंड का अधिक खतरा होता है। रात में अपशिष्ट पदार्थों, खरपतवारों और फसल के अवशेषों को जलाकर खेत के ऊपर धुएं का आवरण बनाएं। खेतों को खरपतवार मुक्त रखें। कई सब्जियों की फसलें पाले के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं। इसलिए नर्सरी बेड को शाम को प्लास्टिक की चादरों, पुआल के बेंचों से ढंक दें ताकि छोटे पौधे पाले से बच सकें।

then the mood of the weather changed