क्या करें...राशन का चावल बेचकर गेहूं खरीद रहे

छिन्दवाड़ा/ पिपला. शासकीय राशन दुकान से पिछले चार माह से गेहूं नहीं मिल रहा। इसकी बजाय चावल दिया जा रहा है। लोग मजबूरी में चावल बेच कर गेहूं ले रहे हैं। इसका फायदा गल्ला व्यापारियों को हो रहा है।जानकारी के अनुसार चावल खरीदने के लिए कई व्यापारी राशन दुकान के समीप ही मौजूद रहते हैं। गल्ला व्यापारी चावल 17 रुपए किलो के हिसाब से खरीद लेते हैं।एक हितग्राही से 50 से 70 किलो तक चावल एक बार में खरीद लिया जाता है। हितग्राही को परिवार के प्रति सदस्य १० किलो चावल दिया जा रहा है। हितग्राहियों का कहना है कि 4 महीनों से गेहूं नहीं दिया जा रहा मजबूरीवश उन्हें चावल बेच कर गेहूं खरीदना पड़ रहा है। हितग्राहियों ने कहा कि सरकार को गेहूं भी देना चाहिए। हमें गेहूं का आटा खाने की आदत है। चावल रोजाना नहीं खाया जा सकता। हितग्राहियों की मजबूरी का फायदा गल्ला व्यापारी उठा रहे हैं। सरकारी चावल को सस्ते में खरीद कर उसे साफ और पॉलिस कर दोगुने दाम पर बेचा जा रहा है। सफाई - पिपरिया कला में प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर पौधरोपण किया। माध्यमिक और प्राथमिक शाला में साफ सफाई की। लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। स्वानंद गोविज्ञान अनुसंधान केंद्र सौंसर की ओर से अन्नाभाऊ साठे मंगल भवन में युवाओं ने रक्तदान किया। भाजपा ने सभी 15 वार्डो में पौधे लगाए। सार्वजनिक स्थानों व सडक़ों की सफाई की गई।अस्पताल में पूर्व मंत्री नानाभाऊ मोहोड ने मरीजों को फ ल बांटे। सिविल लाइन हनुमान मंदिर, भवानी माता मंदिर में पूजा-अर्चना की गई। बस स्टैंड परिसर में केक काटा व मिठाई बांटी। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य संदीप मोहोड, एमएमपुरी, हरीश बत्रा, राहुल मोहोड व कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने श्री राम मंदिर प्रांगण में पौधरोपण किया। वार्ड 6 के लोगों ने प्रधानमंत्री का जन्मदिन केक काटकर मनाया।

What to do... Buying wheat by selling ration rice