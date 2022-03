बाजार भाव अधिक फिर भी सरकार को ही बेचेंगे गेहूं

गेहूं का बाजार भाव अधिक है और समर्थन मूल्य कम । इसके बाद भी बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार को ही गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। बाजार में अभी 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदा जा रहा है। जबकि शासन द्वारा तय समर्थन मूल्य 2015 रुपए ही है। इसमें से भी 20 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को छन्ना का देना होगा । इस तरह किसान को प्रति क्विंटल 1995 रुपए ही मिल पाएंगे। फिर भी किसान सरकार को ही गेहूं बेचना चाहते हैं। फसल के उपार्जन के लिए अमरवाड़ा क्षेत्र के 8 हजार 435 किसानों ने पंजीयन कराया ।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. गेहूं का बाजार भाव अधिक है और समर्थन मूल्य कम । इसके बाद भी बड़ी संख्या में किसानों ने सरकार को ही गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। बाजार में अभी 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर गेहूं खरीदा जा रहा है। जबकि शासन द्वारा तय समर्थन मूल्य 2015 रुपए ही है। इसमें से भी 20 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को छन्ना का देना होगा । इस तरह किसान को प्रति क्विंटल 1995 रुपए ही मिल पाएंगे। फिर भी किसान सरकार को ही गेहूं बेचना चाहते हैं। रबी फसल के उपार्जन के लिए अमरवाड़ा क्षेत्र के 8 हजार 435 किसानों ने पंजीयन कराया है। पंजीयन 10 मार्च तक किया गया था। सहायक जिला आपूर्ति अधिकारी अंजू मरावी ने बताया कुल 19290 हेक्टर सिंचित असिंचित भूमि की फसलों के लिए पंजीयन किया गया है । किसानों ने सरकार को गेहूं ,चना ,मसूर बेचने में रुचि दिखाई है और पंजीयन करा दिया है। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए, चना का 5230 रुपए एवं मसूर का समर्थन मूल्य 5550 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। हालांकि अभी गेहूं का बाजार भाव 2400 रुपए प्रति क्विंटल है । शासन द्वारा तय गेहूं के समर्थन मूल्य 2015 रुपए में से भी 20 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को छन्ना का देना होगा । इस तरह किसान को प्रति क्विंटल 1995 रुपए मिल पाएंगे। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष अमरवाड़ा विकासखंड में 4418 किसानों से 4 लाख 11 हजार 522 क्विंटल गेहूं की खरीदी की गई थी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने इस बार पंजीयन की प्रक्रिया आन लाइन कर दी थी। साथ ही मोबाइल नं. लिंक करना अनिवार्य था। किसानों को परेशानी हुई। इसके बाद भी बड़ी संख्या में काश्तकारों ने सरकार को ही फसल बेचने के लिए पंजीयन कराना उचित समझा।

Wheat will be sold to the government only, yet the market price is high