समस्याएं पूछी तो बताया, पानी का करो पुख्ता इंतजाम

खमारपानी के मानस भवन में बुधवार को अनुश्रवण कार्यक्रम में ज्यादातर लोगों ने कलेक्टर से पेयजल संकट के समाधान की मांग की। इस दौरान 24 ग्राम पंचायतों से 1002 आवेदन प्राप्त हुए । कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन मौजूद थे। नोडल अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना एवं शिकायतों को रजिस्टर में पंजीबद्ध किया। कलेक्टर सुमन ने शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए । मुख्य रूप से पेयजल समस्या,विद्युत कटौती, आवास , शौचालय निर्माण आवासीय पट्टा, राशन कार्ड व अन्य समस्याएं बताई।

छिन्दवाड़ा/बिछुआ . खमारपानी के मानस भवन में बुधवार को अनुश्रवण कार्यक्रम में ज्यादातर लोगों ने कलेक्टर से पेयजल संकट के समाधान की मांग की। इस दौरान 24 ग्राम पंचायतों से 1002 आवेदन प्राप्त हुए । कार्यक्रम में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जि़ला पंचायत सीई ओ नारायण सिंह, अपर कलेक्टर ओमप्रकाश सनोडिया सहित तहसीलदार दिनेश कुमार ऊईके सीईओ ममता कुलस्ते मौजूद थे। नोडल अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना एवं शिकायतों को रजिस्टर में पंजीबद्ध किया। कलेक्टर सुमन ने समस्याओ शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए । मुख्य रूप से पेयजल समस्या,विद्युत कटौती, प्रधानमंत्री आवास निर्माण, शौचालय निर्माण आवासीय पट्टा, राशन कार्ड व अन्य समस्याएं बताई। बोरगांव में लगभग 15 लाख रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण कराया जाएगा। इसके लिए भूमि पूजन सरंपच चंपाबाई परिहार एवं पंचायत के अधिकारियों ने किया। इस मौके पर सरपंच परिहार, उपसरपंच गयाप्रसाद सोनी,सचिव कमलाकर बोबडे, पंच प्रभाकर बोबडे, डोमा सोमकुवर, देवीसिंह परिहार सहित कर्मचारी मौजूद रहे। सचिव बोबडे ने बताया अमृत सरोवर से किसान अपनी फसलों की सिंचाई कर सकते हैं। भूमिगत जलस्तर बढेगा। कुओं मेें पानी बना रहेगा। जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इधर ग्राम पंचायत सातनूर में लोक निर्माण विभाग द्वारा नल कनेक्शन किए जा रहे हैं। लेकिन इसके लिए खोदे जा रहे गड्ढों को पाटा नहीं जा रहा। इने खुले गड्ढों से हादसे का डर बना हुआ है।ग्राम पंचायत सातनूर के सहायक सचिव अजय यादव ने बताया कि नल कनेक्शन का कार्य पीएचई विभाग द्वारा किया जा रहा है । कार्य ठेकेदार को दिया गया लेकिन ठेकेदार के कामगारों ने अधूरा काम करके छोड़ दिया है। ग्रामीण राजू शिंदे ने बताया उसके घर के सामने नल कनेक्शन का गड्ढा 15 दिन से खुला पड़ा है लेकिन नल कनेक्शन नही किया है। ग्रामीणों ने खोदा हुआ गड्ढे को भरने की मांग की है।

When asked about the problems, told, make adequate arrangements for water