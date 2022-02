पीपल पर चलाया कुल्हाड़ा तो भडक़ उठे ग्रामीण

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. ग्राम मोरडोंगरी में एक शख्स सरकारी जमीन को अपनी बताते हुए उस पर लगे 50 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटने पर आमादा हो गया। पेड़ के तने पर उसने कुल्हाड़ी चलवाना शुरु करा दिया। जबकि वार-त्यौहार पर गांव की महिलाएं पीपल के इस पेड़ की पूजा करती। कथा सुनती। पेड़ कटते देख लोगों ने ऐतराज किया तो विवाद खड़ा हो गया। पेड़ काट रहे युवकों ने गाली गलौच कर उन्हें भगा दिया।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. ग्राम मोरडोंगरी में एक शख्स सरकारी जमीन को अपनी बताते हुए उस पर लगे 200 साल पुराने पीपल के पेड़ को काटने पर आमादा हो गया। पेड़ के तने पर उसने कुल्हाड़ी चलवाना शुरु करा दिया। जबकि वार-त्यौहार पर गांव की महिलाएं पीपल के इस पेड़ की पूजा करती। कथा सुनती। पेड़ के कटते देख लोगों ने ऐतराज किया तो विवाद खड़ा हो गया। पेड़ काट रहे युवकों ने गाली गलौच कर उन्हें भगा दिया। इसकी शिकायत जब राजस्व विभाग से की गई तो मौके पर पहुंचे पटवारी और ग्राम पंचायत सचिव ने पंचनामा बनाकर प्रकरण जांच में लिया।मिली जानकारी के अनुसार सरकारी जमीन पर 200 साल पुराना पीपल का पेड़ है। हर साल गांव वाले इस पेड़ की पूजा करते है। गांव वालों की आस्था जानते हुए भी कैलाश गजानन पराडक़र ने पेड़ को काटने का प्रयास किया। पंचायत के कहने पर पटवारी गुलाब डिगरसे ने मौकास्थल पर पहुंचकर जमीन नापी तो पेड़ सरकारी जमीन पर पाया गया। गांव वालों ने कार्रवाई की मांग की है।लदान ठप: पेंच क्षेत्र की खदान उरधन में रविवार को कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप कोयला परिवहन का काम बंद रखा। इस खदान से प्रतिदिन औसतन 3 हजार टन कोयला विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को अवकाश पर प्रबंधन द्वारा काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी जाती है। इस वजह से तौल संयंत्र के कर्मचारियों को कार्य संपादित करने में परेशानी होती है। रविवार को परेशान कर्मचारियों ने कोल डिस्पेच का कार्य बंद कर दिया जिसके कारण कोयला परिवहन नही हो सका।

When the ax was fired on the peepal, the villagers got furious