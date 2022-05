जब मिल बैठा 92 का बैच, पुरानी शरारतें भी खूब याद आई

शासकीय उच्चतर विद्यालय चांदामेटा में सालों बाद जब वर्ष 1992 बैच के छात्र-छात्राएं मिले तो पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। दोस्तों को देख कर वे फिर से स्कूली छात्र बन गए। शरारतें याद आ गई। पूरा दिन इन सभी ने एक साथ हंसते-खेलते बिताया। सहपाठियों से मिलने लगभग 40 पूर्व विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों से स्कूल पहुंचे। इनमें पूर्व छात्राएं भी शामिल थी। अब ये अहमदाबाद, चैन्नई, रतलाम , मुलताई , पुनासा , बैतूल, राजगढ़ व अन्य शहरों में सैटल हो चुके हैं।

छिन्दवाड़ा/ चांदामेटा. शासकीय उच्चतर विद्यालय चांदामेटा में सालों बाद जब वर्ष 1992 बैच के छात्र-छात्राएं मिले तो पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। पुराने दोस्तों को देख कर वे फिर से स्कूली छात्र बन गए। पुरानी शरारतें याद आ गई। पूरा दिन इन सभी ने एक साथ हंसते-खेलते बिताया। अपने सहपाठियों से मिलने लगभग 40 पूर्व विद्यार्थी देश के विभिन्न भागों से स्कूल पहुंचे। इनमें पूर्व छात्राएं भी शामिल थी। अब ये अहमदाबाद, चैन्नई, रतलाम , मुलताई , पुनासा , बैतूल, राजगढ़ व अन्य शहरों में सैटल हो चुके हैं। पर जब पता लगा कि ऐसा आयोजन हो रहा है तो सभी काम धंधे छोड़ कर स्कूल में आ जुटे। कई अपने बच्चों व पत्नी को भी साथ लाए। सुबह ढोल बाजो के साथ इनका स्वागत किया गया। पूर्व विद्यार्थियों के समय के शिक्षक केपी. पांडे, शांति तिवारी, विद्यालय प्राचार्य स्वाति की उपस्थिति में कार्यक्रम सम्पन्न हुआ । पूर्व शिक्षकों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। अहमदाबाद से आए मनीष सिंग ने शाला को 1 लाख की सहयोग राशि भेंट की। पूर्व विद्यार्थियों ने तामिया में, संगीत , खेल , सह भोज का आनंद उठाया। कार्यक्रम में मुकेश शर्मा , मनीष सिंह , विजेंद्र राठौर , प्रवीण राजपूत, आनंद साहू , विजय राय, विजय सोनी, चंद्रभान राउत, रविन्द्र बाथरी, विनोद विश्वकर्मा, हरिदास झाडे , पप्पू मालवीय , स्मृति राजपूत, संध्या गुप्ता, हुमेरा , अनिता सोनी, बबीता अग्रवाल, संगीता मोदी, हस्मिता जैन, किरण कश्यप, अवनीश शर्मा, मोहन बुनकर, चंद्रभान राऊत, रविंद्र बाथरी, चंद्रकांत मालवी कमलेश शर्मा व पूर्व विद्यार्थी शामिल हुए। क्लब 92 के सभी सदस्यों ने सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक एक साथ समय बिताया।

When the batch of 92 met, the old pranks were also remembered a lot.