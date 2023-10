परिषद ने नहीं सुनी तो पार्षद ने कराई सडक़ की मरम्मत

वार्ड पार्षद की सुनवाई नगर परिषद में नहीं होने पर उन्होंने स्वयं के खर्च से सडक़ की मरम्मत कराई साथ ही वार्ड में खरपतवार नाशक दवा का छिडक़ाव कराया। न्यूटन वार्ड 10 की पार्षद निधि यादव सडक़ ने मरम्मत और क्षेत्र में गाजर घास सफाई के लिए कई बार नगर परिषद के जिम्मेदारों से आग्रह किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

When the council did not listen, the councilor got the road repaired.