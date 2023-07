अधिकारी स्कूल पहुंचे तो ताजा हो गई छात्र जीवन की यादें

स्कूल चले हम अभियान और भविष्य से भेंट कार्यक्रम के तहत प्रशासनिक अधिकारी सोमवार को स्कूलों में पहुंचे व बच्चों को पढ़ाया। एसडीएम आर आर पांडेय ने सीएम राईज विद्यालय की कक्षा तीसरी के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने बचपन की यादें ताजा करते हुए कहा कि पहले शिक्षा के लिए जो भी सुविधाएं थी। हम सभी संतुष्ट होकर मन लगाकर पढ़ते थे। आज सुविधाओं की कोई कमी नहीं है।

When the officers reached the school, the memories of student life became fresh.