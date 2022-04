गला सूखता है तो आंखें तलाशती हैं कहां है प्याऊ

अप्रैल माह ही शुरू भीषण गर्मी में सामाजिक संस्थाओं की ओर से लगाई प्याऊ राहगीरों की प्यास बुझाने में मददगार साबित हो रही हैं। शहर के चारों प्रमुख मार्गों पर इन संस्थाओं ने प्याऊ खोले हुए हैं। इनमें फिल्टर शीतल पानी की मशीन लगाई गई हैं। नगर पालिका ने शहर में 10 स्थानों पर प्याऊ की सुविधा प्रदान की है। रोजाना सुबह नपा के टैंकरों से इनमें पानी भरा जाता है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. अप्रैल माह ही शुरू भीषण गर्मी में सामाजिक संस्थाओं की ओर से लगाई प्याऊ राहगीरों की प्यास बुझाने में मददगार साबित हो रही हैं। शहर के चारों प्रमुख मार्गों पर इन संस्थाओं ने प्याऊ खोले हुए हैं। इनमें फिल्टर शीतल पानी की मशीन लगाई गई हैं। रविवार को रामनवमी पर संस्था चेतना मंच ने पंचशील चौक पर प्याई की शुरुआत की। मंच के गोपाल माहेश्वरी और संजय बांबल के साथ अन्य सदस्यों ने प्याऊ का लोकार्पण किया। रेलवे स्टेशन मार्ग पर श्री रामजीदास बुधराजा चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से प्याऊ लगाया गया है। इसी तरह वरुड़ मार्ग पर सखी महिला मंच ने शीतल जल की सुविधा उपलब्ध कराई है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पास एकता ट्रक एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन ने राहगीरों के लिए प्याऊ लगाई है। यह खासकर विद्यार्थियों के लिए मददगार साबित हो रही है। नगर पालिका ने शहर में 10 स्थानों पर प्याऊ की सुविधा प्रदान की है। रोजाना सुबह नपा के टैंकरों से इनमें पानी भरा जाता है। इसी तरह चार स्थानों राजीव गांधी मार्केट, जय स्तंभ चौक, गुजरी बाजार चौक और फयर स्टेशन के पास ठंडे पानी की मशीन से भी पानी की व्यवस्था की गई है।जुन्नारदेव नगर के वार्ड तीन में युवाओं की ओर से शीतल पेयजल की प्याऊ शुरू की गई। पं. मुन्नू महाराज ने पूजा अर्चना की। वार्ड के वरिष्ठ सोमा झाम ने प्याऊ का शुभारंभ किया। प्याऊ से राहगीरों, स्कूली बच्चों व अस्पताल जाने वालों की प्यास बुझेगी। इस दौरान नगरपालिका उपाध्यक्ष अरुणेश जयसवाल, राजकुमार वर्मा, शिवराज मालवीय, केशव राव देशमुख, डॉ.यूके नेमा, किशोरी नागले, जुगल किशोर जयसवाल, प्रवीण सिंह, हिमांशु, अनिल देशमुख, अनिकेत चौरसिया आयुष महोबिया एवं वार्डवासी उपस्थित थे।

When the throat dries up, the eyes look for where is the drink