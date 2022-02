विद्युत निगम की विजिलेंस टीम जब खेतों में पहुंची तो...

विद्युत निगम की विजिलेंस टीम के अम्बामाली पहुंचने पर बिजली चोरी करने वालों में हडक़म्प मच गया। उन्होंने चोरी के लिए किए गए जुगाड़ को दुरुस्त किया। कई इधर-उधर हो गए। टीम जांच करते हुए जब खेतों में पहुंची तो कई किसानों के यहां गड़बड़ी पकड़ी गई। कहीं कनेक्शन तो कम वॉट का था और उस भारी क्षमता की मोटरें लगा रखी थी। घटिया केबल फिटिंग मिली, जिससे हादसे भी हो सकते हैं।

छिन्दवाड़ा/अम्बामाली. विद्युत निगम की विजिलेंस टीम के अम्बामाली पहुंचने पर बिजली चोरी करने वालों में हडक़म्प मच गया। उन्होंने चोरी के लिए किए गए जुगाड़ को दुरुस्त किया। कई इधर-उधर हो गए। टीम जांच करते हुए जब खेतों में पहुंची तो कई किसानों के यहां गड़बड़ी पकड़ी गई। कहीं कनेक्शन तो कम वॉट का था और उस भारी क्षमता की मोटरें लगा रखी थी। घटिया केबल फिटिंग मिली, जिससे हादसे भी हो सकते हैं। जबलपुर से आई विजिलेंस टीम ने मंगलवार को सांवरी विद्युत वितरण केन्द्र के गांवों में बिजली आपूर्ति की स्थिति के बारे में जानकारी ली।टीम ने ग्राम पौनार, घाघरतालई, मुजावर के किसानों के खेतों में पहुंच कर लाइन व मोटर पंपों का निरीक्षण किया। कई किसानों के खेतों में अधिक भार की मोटर पाई गई। नियम अनुसार ऐेसे किसानों पर कार्रवाई की गई। किसानों को अतिरिक्त भार बढ़वाने की समाझाइश दी।सांवरी बाजार विद्युत वितरण केंद्र के जेई अंकित कुमार जैन ने मोटर की क्षमता के अनुसार अच्छी लाइन लगवाने की समझाइश दी। इससे किसान दुर्घटना से बच सकेंगे। विजिलेंस टीम के निरीक्षण से बिजली चोरी करने वालों में हडक़ंप मच गया। सीखा केंचुआ खाद बनाना:शासकीय महाविद्यालय बिछुआ के कौशल विकास प्रकोष्ठ द्वारा वनस्पति शास्त्र विभाग के सहयोग से केंचुआ खाद निर्माण उपयोग और आवश्यकता विषय पर प्रशिक्षण मंगलवार को दिया गया।ऑनलाइन कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ.आरपी यादव ने जैव उर्वरक के उपयोग और महत्व बताया। आइक्यूएसी प्रभारी डॉ. पूजा तिवारी ने मार्गदर्शन किया। संचालन डॉ. फ रहत मंसूरी ने किया। कौशल विकास प्रकोष्ठ की नोडल ऑफि सर डॉ. वैशाली गुप्ता और सदस्य डॉ. नोखेलाल साहू, डॉ. नसरीन अंजुम खान और लेफ्टिनेंट रघुवीर उइके ने विचार रखे। उमरानाला से प्रशिक्षण महेश चौधरी ने दिया। तकनीकी सहयोग डॉ.नवीन कुमार का रहा। प्रसारण महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए स्मार्ट क्लास माध्यम से भी किया गया। लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया।

When the Vigilance team of Vidyut Nigam reached the fields...