पानी का संकट गहराया तो याद आया तालाब

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. लेंदागोंदी में जल संकट का समाधान करने के लिए अब परम्परागत जल स्रोत तालाब का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। सारसंभाल की जाएगी तभी पूरे साल पानी मिल सकेगा। जनपद पंचायत की ओर से लेंदागोंदी में जल अभिषेक अभियान के तहत ये काम होगा। विधायक निलेश उईके, एसडीएम आरआर पांडे, जनपद पंचायत अध्यक्ष गणेश पद्माकर , उपाध्यक्ष सुनिल रबड़े, जिला पंचायत सदस्य अनिल कुमरे, जनपद सदस्य रवि खापरे, सीईओ ललित चौधरी, पीएचर्ई के प्रभारी एसडीओ सुभाष गाडगे, एस नागले , भाजपा नंादनवाड़ी अध्यक्ष नीरज ठाकुर , सरपंच व सचिव उपस्थित थे। लेंदागोंदी में तालाब के जीर्णोद्धार के लिए भूमिपूजन किया गया। इसके बाद कलश यात्रा निकाली गयी। ग्राम पंचायत भवन में विधायक उईके ने कहा कि पानी हम सभी के लिए जरूरी है। हम सभी गांव वालों को मिलकर जल संरक्षण के उपायों को अमल में लाना होगा। एसडीएम आरआर पांडे ने कहा कि जलजीवन मिशन की शुरुआत पेयजल संकट को समाप्त करने के लिए की गई है। हम सभी को मिलकर जल बचाने में अपनी भूमिका निभानी होगी। इधर जनपद पंचायत चौरई द्वारा ग्राम सिहोरामाल में जल अभिषेक अभियान में विधायक सुजीत चौधरी व पूर्व विधायक पं रमेश दुबे शामिल हुए। दोनों ने भूमिपूजन कर जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की ।

इस अवसर पर विधायक चौधरी ने कहा कि भविष्य के लिए हमें जल सरंक्षण की जरूरत है सभी के सहयोग से ये सम्भव हो सकेगा । पूर्व विधायक दुबे ने कहा जल ही जीवन है। इसका दुरुपयोग रोकना हम सबका कर्तव्य है । कार्यक्रम के दौरान अतिथि द्वय ने सिहोरामाल में खेल मैदान की मांग कर रहे युवाओं को जल्द खेल मैदान बनाने को आश्वस्त किया। गांव में अतिक्रमण की भी ग्रामीणों ने शिकायत की।

