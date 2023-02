10 वीं के बाद पढऩे कहां जाएंगे

Submitted by:

सीएम राइज विद्यालय बनने से इस साल अधिकांश विद्यार्थियों को कक्षा ग्यारहवीं और बारहवीं में प्रवेश के लिए भटकना पड़ सकता है। सीएम राइज विद्यालय में पढऩे वाले विद्यार्थियों को हायर सेकंडरी कक्षाओं में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, साथ ही प्राचार्य पर गाइड लाइन के पालन को लेकर दबाव रहेगा।सीएम राइज विद्यालय की कक्षा दसवीं में लगभग 340 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं।

