सकल दिगम्बर जैन समाज द्वारा शनिवार को परासिया में श्रीमज्जिनेन्द्र जिनबिम्ब पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारम्भ सुप्रभ सागर एवं प्रणत सागर महाराज के सानिध्य में हुआ। इस अवसर पर सुबह श्रीजी का अभिषेक एवं शांतिधारा कर पूजन किया गया। इसके बाद भजन मंडली के मंगलगान के साथ मुनिसंघ के सानिध्य में श्रीजी की शोभायात्रा सहित घटयात्रा निकाली गई।

Whoever has the wealth of religion is the richest