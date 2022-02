जिसे नौ साल से ढूंढ रही थी गली-गली, वह मिला ससुराल में

पुलिस जिसे नौ साल से तलाश कर रही थी। वह ससुराल में आराम फरमाता मिला तो पुलिस भी एकबारगी अचरज में पड़ गई। स्थायी इनामी वारंटी को जुन्नारदेव पुलिस ने तामिया थाना अंतर्गत इटावा में घेराबंदी कर दबोच लिया। वारंटी आशीष विश्वकर्मा के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा 304 सहित 279 ए व 337 में मामला दर्ज था। बीते 9 वर्षों से फ रार चल रहे आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक ने 5000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव. पुलिस जिसे नौ साल से तलाश कर रही थी। वह ससुराल में आराम फरमाता मिला तो पुलिस भी एकबारगी अचरज में पड़ गई। नौ वर्र्ष से फरार स्थायी इनामी वारंटी को जुन्नारदेव पुलिस ने तामिया थाना अंतर्गत इटावा में घेराबंदी कर दबोच लिया। वारंटी आशीष विश्वकर्मा (३८) पिता चैनसिंह विश्वकर्मा साकिन रन्नौद जिला शिवपुरी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। इसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की धारा 304 सहित 279 ए व 337 में मामला दर्ज था। बीते 9 वर्षों से फ रार चल रहे आरोपी पर जिला पुलिस अधीक्षक ने 5000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। इसकी गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी बृजेश मिश्रा ने एक दल का गठन किया । इसमें सहायक उपनिरीक्षक मनीष बसेडिय़ा, प्रधान आरक्षक नितेश सिंह रघुवंशी, चंद्रकिशोर, अजय एवं राकेश चौरास को शामिल किया गया। आरोपी बीते 9 वर्षों से लगातार अपना नाम और जगह बदल कर रह रहा था। इस बीच पुलिस को उसके तामिया थानांतर्गत ग्राम इटावा में ससुराल में चोरी-छिपे रहने की जानकारी मिली। पुलिस ने ससुराल में दबिश दे कर आशीष विश्वकर्मा को दबोच लिया। इसी तरह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दातलावादी में सात लीटर अवैध शराब जब्त की है। थाना प्रभारी ने बताया कि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सोमवार को थाना क्षेत्र के ग्राम दातलावादी में अम्बर लान के समीप चंद्रप्रकाश पिता गोविंद प्रकाश साहू को सात लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा। आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई उप निरीक्षक प्रेमचंद्र राठी ने की। पुलिस के अनुसार यहां अवैध शराब की बिक्री की शिकायतें मिल रही थी। कार्रवाई जारी रहेगी।

Whom he was looking for for nine years, he was found in her in-laws house