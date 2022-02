सरकार भाजपा की तो विरोध की नौटंकी क्यों कर रहे कार्यकर्ता

कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि जब केन्द्र से राज्य तक भाजपा की सरकार है तो पार्टी कार्यकर्ता आखिर धरना -प्रदर्शन किसके खिलाफ करते हैं। परासिया में नल कनेक्शन काटे जाने का विरोध करने पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने कहा कि यह नाटक के सिवाय कुछ भी नहीं। प्रशासन में भाजपा का हस्तक्षेप होने के बाद भी नगर पालिका सार्वजनिक नलों को अनुपयोगी बताते हुए कनेक्शन काट रही है । भाजपा के जिम्मेदार कनेक्शन कटवाने से रुकवाने के नाम पर धरना -प्रदर्शन कर रहे हैं ।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. कांग्रेस ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि जब केन्द्र से राज्य तक भाजपा की सरकार है तो पार्टी कार्यकर्ता आखिर धरना -प्रदर्शन किसके खिलाफ करते हैं। परासिया में नल कनेक्शन काटे जाने का विरोध करने पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष वीर बहादुर सिंह ने कहा कि यह नाटक के सिवाय कुछ भी नहीं। उनका कहना है कि राज्य में भाजपा की सरकार है। शासन-प्रशासन में भाजपा का हस्तक्षेप होने के बाद भी नगर पालिका परासिया मेंं सार्वजनिक नलों को अनुपयोगी बताते हुए कनेक्शन काट रही है और भाजपा के जिम्मेदार लोग कनेक्शन कटवाने से रुकवाने के नाम पर धरना -प्रदर्शन कर रहे हैं । यह मजाक नहीं तो क्या है। उन्होंने कहा कि गर्मी नजदीक है ऐसी स्थिति में सार्वजनिक नल कनेक्शन हटाने से गरीबों को सबसे अधिक परेशानी होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पूर्व विधायक रामराव महाले ने भी भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के धरने पर बैठने को लेकर सवाल खड़े किए थे। साहू ने स्वास्थ्य विभाग की कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर धरना-प्रदर्शन किया , जबकि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और बंटी जिलाअध्यक्ष हैं। महाले ने कहा आश्चर्य है कि यह समस्या सरकार को अवगत कराने मात्र से हल हो सकती थी, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना देना चकित करने वाला है। जबकि बंटी अन्य लोगों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ धरना -अनशन आदि के खिलाफ रहे हैं। महाले ने कहा गत वर्ष उन्होंने किसानों की समस्याओं को देखते हुए अजब सिंह लोधी चौरई के साथ कलेक्ट्रेट के समक्ष अनशन प्रारंभ किया था। तब किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने अनुरोध किया कि सरकार से बातचीत हो रही है, जल्द ही नर्णय लिया जाएगा। उनके अनुरोध पर अनशन वापस लिया। अनशन वापस होने के दूसरे ही दिन भाजपा जिलाध्यक्ष ने हमें कारण बताओ नोटिस दिया । आश्चर्य है कि बंटी साहू स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए धरने पर बैठते हैं क्या यह कार्य पार्टी विरोधी नहीं है। हम किसानों की समस्याओं को लेकर अनशन पर बैठते हैं। उसे अध्यक्ष पार्टी विरोधी मानते हैं।

Why are the workers doing the gimmick of opposing the BJP government?