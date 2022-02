10 लाख से सिर्फ एक काम कराने की शर्त पर क्यों नाराज हुए जनपद सदस्य

जनपद सदस्य को किसी एक कार्य के लिए दस लाख रूपए की अनुशंसा करनी होगी लेकिन इसमें सीसी सडक़ निर्माण नहीं होगा। शासन के नए निर्देशों से जनपद सदस्य सहमत नही थे। जनपद सदस्यों के क्षेत्र में ग्राम पंचायतें तथा कई मजरे टोले शामिल हैं। सब स्थानों पर समस्याएं है। दस लाख से वह कई स्थानों पर कम लागत के कार्य करा सकते हैं।

छिन्दवाड़ा/परासिया . जनपद पंचायत प्रशासकीय समिति की बैठक बुधवार को सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जनपद पंचायत के वित्त आयोग राशि का जनपद सदस्य क्षेत्रवार बंटवारा करने पर निर्णय लिया गया। राशि के वितरण को लेकर जनपद सदस्य सहमत नहीं थे लेकिन जनपद सीईओ ने नियमों का हवाला देते हुए बताया कि एक निर्माण कार्य पर दस लाख रूपए व्यय करना है जबकि सदस्य दस लाख में कई काम कराने की बात कह रहे थे । इसको लेकर गतिरोध बना रहा। गौरतलब है कि जनपद सदस्यों को निर्माण कार्यों के लिए वर्ष 2020-21 में 4 लाख 75 रूपये की अनुशंसा करना था। इसके लिए इस्टीमेट, तकनीकी स्वीकृति मिल चुकी थी ,लेकिन शासन से राशि ही नहीं मिली। इस वित्तीय वर्ष में 1 करोड 18 लाख रूपए आए है। अब दोनों वर्षों की राशि मिलाकर जनपद सदस्य को किसी एक कार्य के लिए दस लाख रूपए की अनुशंसा करनी होगी लेकिन इसमें सीसी सडक़ निर्माण नहीं होगा। शासन के नए निर्देशों से जनपद सदस्य सहमत नही थे। जनपद सदस्यों के क्षेत्र में ग्राम पंचायतें तथा कई मजरे टोले शामिल हैं। सब स्थानों पर समस्याएं है। दस लाख से वह कई स्थानों पर कम लागत के कार्य करा सकते हैं। लेकिन अब एक ही कार्य में दस लाख रूपएव्यय करने होंगे जिससे कार्य के चुनाव में उन्हे दिक्कत आएगी। जनपद अध्यक्ष रईस खान ने कहा कि निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की लगातार शिकायतें मिल रही है लेकिन जनपद सीईओ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा नहीं करते है। सदस्यों ने भी कहा कि सीईओ के ग्रामीण इलाकों में नहीं जाने से वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगता है। सदस्य बुद्वनाथ चौहान ने कहा कि शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होने से उन्हें विवश होकर सीएम हेल्पलाइन का सहारा लेना पडा। एसडीओ ने कार्रवाई का भरोसा दिलाकर सीएम हेल्पलाइन से शिकायत वापस करवा दी थी लेकिन अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई है। बैठक में उपाध्यक्ष रामअवतार गुप्ता, जनपद सदस्य अकबर अली, सुरमिला नागवंशी, गंगा बंदेवार, सुनील परतेती, रजनी सल्लाम, अजय बरकडे, प्रीतनारायण सालवंशी, सीईओ रविकांत उके, मनरेगा अधिकारी सुचित्रा शेंडे, आवास समन्वयक दिनेश मालवी, आरके दुबे, राजेश भटट, रमेश वासनिक सहित जनपद स्तरीय अधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे।

Why did the district members get angry on the condition of getting onl