क्यों देनी पड़ी नल कनेक्शन काटने की चेतावनी

छिन्दवाड़ा/ पालाखेड़. ग्राम पंचायत पालाखेड़ में बुधवार को भोपाल से आई जल निगम की टीम ने घर-घर जाकर नल कनेक्शन की जांच की जो उपभोक्ता पानी का अपव्यय करते पाए गए उन्हें नोटिस थमाए एवं नल कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई।सारोठ छाबड़ी जलाशय से पीने का पानी पालाखेड़ सहित तीस गांवों में दिया जाता है लेकिन पालाखेड़ के वार्ड 13, 14 और 15 में कुछ दिनों से पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था। इसकी शिकायत उपभोक्ताओं ने 181 नंबर पर की थी। पंचायत ने जांच की तो पता लगा कि क़ुछ नल कनेक्शन धारी मोटर पम्प लगाकर पानी खींच रहे हैं। इस मामले में बुधवार को जल निगम भोपाल की टीम ने जांच की जो उपभोक्ता पानी का अपव्यय करते पाए गए उन्हें नोटिस एवं नल कनेक्शन काटने की चेतावनी दी । टीम में भोपाल से आए दिनेश उपाध्याय मैनेजर, नवीन शिवा , उमेश चौधरी एवं नल जल समिति पालाखेड़ के सदस्य मौजूद रहे । इधर नगर परिषद बडक़ुही के वार्ड क्र 13 के एक हिस्से में पाइपलाइन नहीं होने के कारण लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को वार्डवासियों के साथ जनप्रतिनिधियों ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौपकर बताया कि पाइपलाइन नहीं होने के कारण यहां के निवासियों को नल से जल नहीं मिल पाता है। ग्रीष्मकाल में स्थिति और खराब हो गई है इसलिए यहां पर तत्काल टैंकर के माध्यम से पानी सप्लाई की जाए तथा शीघ्र पाइपलाइन का विस्तार किया जाये। ज्ञापन सौपने वालो में गौरव मोनू ठाकुर, राजू ठाकुर, देवी डेहरिया, मुकेश जौहर, सिद्धार्थ बघेल, पंकज महोबे, अर्जुन, विकास शामिल है।

Why had to be warned to cut off tap connection?