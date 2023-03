आधार केन्द्रों पर क्यों है महिलाओं की भीड़

लाड़ली बहना योजना में पंजीयन करने से पहले महिलाओं को अपने दस्तावेज अपडेट करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही हैं। आधार केन्द्रों पर रोजाना सुबह से देर शाम तक आधार अपडेट के साथ केवायसी अपडेट करने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंच रही है। जनपद पंचायत, नपा कार्यालय स्थित आधार केन्द्रों के बाहर महिलाओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। महिलाओं का कहना है कि कागज जमा करके अपडेट के लिए नंबर लगा दिया है। एक दो दिन में नंबर आएगा।

Why there is a crowd of women at Aadhaar centers