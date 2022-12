जंगल में जा कर समझा वन्यजीवन

वन परिक्षेत्र के हरदुआमाल गांव में आयोजित अनुभूति कार्यक्रम में भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष

शैलेंद्र रघुवंशी ने बच्चो और ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

Wildlife understood by going to the forest