नहर में पानी नहीं छोड़ा तो करेंगे आंदोलन

सकरवाड़ा, सालीवाड़ा शारदा और रानी कामत के ग्रामीणों ने मंगलवार को एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जल्द नहरों को चालू कराया जाए, जिससे फसलों को बचाया जा सके। एसडीएम ने कहा कि जल्द ही इस संबंध में उच्चाधिकारियों से चर्चा करेंगे। किसानों ने कहा कि यदि बुधवार तक कोई सुनवाई नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा।

Will agitate if water is not released in the canal