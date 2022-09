वार्ड में आकर करेंगे समस्या समाधान -नकुलनाथ

सांसद नकुलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस की नगर पालिका परिषद निर्वाचित होने पर आपकी सरकार आपके द्वार की तर्ज पर वार्डों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। कांग्रेस ने नौ माह में पांढुर्ना शहर की पेयजल समस्या का निदान कर दिया । भाजपा आज भी जुमलेबाजी ही कर रही है। पिछले पांच साल आपने भाजपा की नगर पालिका परिषद को देखा। इन्होंने कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. सांसद नकुलनाथ ने कहा है कि कांग्रेस की नगर पालिका परिषद निर्वाचित होने पर आपकी सरकार आपके द्वार की तर्ज पर वार्डों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सांसद विधायक कार्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। राज्य में कांग्रेस की सरकार के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनहित में आपकी सरकार आपके द्वार योजना शुरू की थी। इसी तरह वार्डों की समस्याएं का निराकरण करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। सांसद नकुलनाथ ने सोमवार को शहर के सभी वार्डों में पहुंचकर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। इस दौरान नुक्कड सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल आपने भाजपा की नगर पालिका परिषद को देखा। इन्होंने कोई काम नहीं किया। भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते रहे। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि पांढुर्ना आते वक्त उन्होंने मुख्य सडक़ की हालत देखी है। इतने गड्ढे थे कि बयां नहीं किए जा सकते । उन्होंने कहा कि नगर पालिका में कांग्रेस की सरकार बैठते ही सबसे पहले सडक़ों की हालत दुरूस्त की जाएगी। सांसद नकुलनाथ ने कहा कि जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे को नौ माह में पांढुर्ना शहर के लिए पेयजल पाइप लाइन डालने के आदेश दिए थे। इस तरह पेयजल समस्या का निदान कर दिया गया । भाजपा आज भी जुमलेबाजी ही कर रही है।इस मौके पर कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी, विधायक निलेश उईके ,मुलताई विधायक सुखदेव पांसे, छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहके, चुनाव प्रभारी नेहा सिंह, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, प्रेक्षक गोविंद राय सहिक पदाधिकारी मौजूद थे।

Will come to the ward and solve the problem - Nakulnath