ग्राम पंचायत खापास्वामी में जन अभियान परिषद जामई द्वारा कोहिल्या सेक्टर की बैठक भुताहा में आयोजित की गई। बैठक में आदर्श ग्राम की परिकल्पना को जमीनी स्तर पर आकार देने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में दस प्रस्फुटन समितियों के पदाधिकारी, वालेंटियर तथा छात्र मौजूद रहे। विकासखंड समन्वयक स़ंजय बामने ने नए स्वरूप में योजनाओं को लागू करने पर चर्चा की।

Will cooperate in realizing the vision of Adarsh Gram