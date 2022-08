दूल्हे की तरह सजाएंगे बैलों को

किसानों के साथी बैलो के सम्मान में आयोजित पोला पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। बैलों के सिंगार के लिए बाजारों में दुकानें सजने लगी है। बच्चों के लिए मिट्टी के बैल आए हुए हैं । घरों के लिए इसकी खरीदी की जा रही है। पोला पर इनकी पूजा की जाएगी। पोला स्थल पर दोपहर 2.30 तोरण बांधा जाएगा। किसान अपनी बैल जोडियां दोपहर 3 बजे से पोला स्थल पर लाएंगे। चार बजे गुडी घुमाई जाएगी व पूजा अर्चना के बाद 5 बजे तोरण तोड़ा जाएगा।

छिन्दवाड़ा/ पारडसिंगा . किसानों के साथी बैलो के सम्मान में आयोजित पोला पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। किसान अपने बैलों को सजा कर पोला त्योहार में जाते हैं । बैलों के सिंगार के लिए बाजारों में दुकानें सजने लगी है। बच्चों के लिए मिट्टी के बैल मार्केट में आए हुए हैं । घरों के लिए इसकी खरीदी की जा रही है। पोला पर इनकी पूजा की जाएगी। पोला व आगामी त्योहारों को लेकर पिपला नारायणवार में शांति समिति की बैठक हुई। नगर परिषद अध्यक्ष अरूणा चौधरी , पिपला चौकी प्रभारी पारसनाथ आर्मी की उपस्थिति में हुई बैठक में 26 अगस्त को पोला पर्व एवं 27 को तान्हा पोला को लेकर चर्चा की गई।पोला त्योहार पर नगर में पोला स्थल पर दोपहर 2.30 तोरण बांधा जाएगा। किसान अपनी बैल जोडियां दोपहर 3 बजे से पोला स्थल पर लाएंगे। चार बजे गुडी घुमाई जाएगी व पूजा अर्चना के बाद 5 बजे तोरण तोड़ा जाएगा। बैठक में मुख्य नगरपालिका अधिकारी जय प्रकाश रजक नगर कांग्रेस अध्यक्ष कैलाश चौधरी ,पार्षद वामन चौधरी,अर्चना वखारे ,रमेश ढोक ,हीरामन गजभिए, हितेश बालपांडे ,किसान सुरेश इंगोले, धनराज चौरे, मारुति ढोक, शैलेंद्र बिसेन, नितेश दंदी मधुकर धोटे मौजूद थे। सौंसर में पोला त्योहार 26 अगस्त को गांधी चौक में मनाया जाएगा। आयोजन समिति के श्रावण अढाऊ ने बताया की इसी कडी में पोला के दूसरे दिन 27 अगस्त को दोपहर 1 बजे बासिंग पोला व शाम 4 बजे तान्हा पोला मनाया जाएगा। प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय, तृतीय व सांत्वना पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम की तैयारियों में समिति के वसंता बोडख़े, शुभम घाटोड, शेषराव आकोटकर, विजय बरदे व कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक श्रावण से सम्पर्क कर सकते हैं।

Will decorate the oxen like a groom