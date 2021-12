युवाओं को जोड़ कर बौद्ध महासभा का करेंगे विस्तार

सौंसर के बुद्ध विहार में शनिवार को जिला भारतीय बौद्ध महासभा की बैठक हुई। प्रदेश महासचिव चिंतामन पगारे ने कहा वर्तमान में जिले सहित नगरीय और ग्रामीण शाखाएं भंग की गई है। नए सिरे से युवाओं को जोड़ते हुए सदस्यता अभियान चलाया जाए। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के उद्देश्य को समझाया।

छिन्दवाड़ा/सौंसर. नगर के बुद्ध विहार में शनिवार को जिला भारतीय बौद्ध महासभा की बैठक हुई। महासभा के प्रदेश महासचिव चिंतामन पगारे सहित वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। भंते शीलरक्षित ने सामूहिक बुद्ध वंदना कराई । अध्यक्षता साहित्यकार एसआर शेंडे ने की। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष नरेंद्र पाटिल ने बैठक की कार्ययोजना की जानकारी दी। प्रदेश महासचिव पगारे ने कहा वर्तमान में जिले सहित नगरीय निकाय और ग्रामीण की शाखाएं भंग की गई है। नए सिरे से युवाओं को जोड़ते हुए बौद्ध महासभा का विस्तार किया जाएगा। पगारे ने कहा कि संगठन का सदस्यता अभियान चलाया जाए। डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ाएं । उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा के उद्देश्य को समझाया। भारत को बौद्धमय बनाने की संकल्पना पर बल दिया। युवक-युवतियों को अधिक से अधिक शामिल करने आह्वान किया । अनुसूचित जाति,जनजाति,ओबीसीए सभी वर्गों को जोडऩे के लिए कहा । इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता रमेश लोखंडे सौंसर,पांढुर्णा,जुन्नारदेव,परासिया,अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा,नगरों व गांवों के कार्यकर्ता मौजूद थे। संचालन आनंद सहारे ने किया।भाजपा सरकार की पिछड़ा वर्ग व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को यथावत रखने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता सोमवार को विरोध प्रदर्शन करेंगे। ब्लॉक युवक कांग्रेस अध्यक्ष सूरज सोनघरे ने बताया युवक कांग्रेस एवं समस्त प्रकोष्ठों द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।डुंगरिया मंगल भवन में शनिवार को कोल इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ समिति की बैठक आयोजित हुआ। एसएल यादव ने बताया न्याय में देरी के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। ओपी बिसन्दर ने सभी पेंशनरों को एकजुट होने का आह्वान किया। दिवंगत पेंशनरों को दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक में बड़ी संख्या में पेंशनर उपस्थित रहे।

