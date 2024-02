घर-घर जाकर लाभार्थियों से लेंगे फीडबैक

भाजपा कार्यालय में शहर मंडल परासिया की बैठक आयोजित की गई। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभांवित हितग्राहियों से भाजपा के पदाधिकारी घर जाकर संपर्क करेंगे । उनसे भाजपा सरकार के कार्यों की राय लेकर संगठन एप में डालेंगे।

Will go door to door and take feedback from beneficiaries